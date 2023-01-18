Мир 18 января 2023, 17:04 Миссия МАГАТЭ начала работать на Чернобыльской АЭС Гросси сообщил о начале работы миссии МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС РИА «Новости»

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Миссия Международного агентства по атомной энергии начала работать на Чернобыльской АЭС на Украине. Об этом в своем Twitter сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на территории Украины.

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«Сегодня я запустил [работу] миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле», — отметил он.

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По его словам, специалисты агентства останутся на всех украинских атомных энергетических станциях. Это необходимо, чтобы оказать помощь в области ядерной безопасности и защиты, пояснил Гросси. Такую поддержку глава МАГАТЭ назвал жизненно важной в чрезвычайно сложные времена.

На минувшей неделе Гросси заявлял, что в скором времени собирается посетить Украину, а затем Россию. Он отметил, что осенью 2022 года у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Гросси назвал этот разговор глубокой и искренней беседой. По его мнению, такие контакты нужны для соглашения сторон в дальнейшем.