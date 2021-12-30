Российские политики и предприниматели выбрали главные слова года

Слова, наиболее точно и ярко характеризующие 2021 год, выбрали российские политики, предприниматели и топ-менеджеры. Для них период стал в частности «пандемийным», «продуктивным» и «штормовым».

Список главных слов составил РБК. Для писателя Захара Прилепина 2021-й стал «тягомотиной». Президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр и гендиректор объединенной сети кинотеатров «СинемаПарк» и «Формула кино» Алексей Васясин определили его как «качели».

Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал год «тяжелым, но успешным», а глава ВТБ Андрей Костин — «годом отскока от тяжелого пандемийного года». Для генерального директора ГК «ЛитРес» Сергея Анурьева 2021 года стал годом «трансформации».

Ранее Мария Захарова назвала восстановление жизни одним из главных итогов 2021 года. Она отметила, что люди переосмыслили ценности. То, к чему до пандемии отношение было легковесное и пренебрежительное, теперь имеет абсолютную важность.