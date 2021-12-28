Захарова назвала восстановление жизни одним из главных итогов 2021 года

В МИД РФ назвали одним из главных итогов уходящего года восстановление жизни. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что в 2020 году из-за пандемии она чуть не рухнула.

Захарова в интервью телеканалу «БелРос» призналась, что ей удается преодолевать «упаднические настроения 2020 года».

«Исходя из своего ощущения, 2021 год прошел под знаком восстановления», — сказала дипломат.

Официальный представитель российского МИД добавила, что люди переосмыслили ценности. То, к чему до пандемии отношение было легковесное и пренебрежительное, теперь имеет абсолютную важность.

«Мы поняли, что это настоящая ценность, когда ты не знаешь, увидишь своих близких или нет», — пояснила Захарова, призвав россиян в этом плане не меняться.

В наступающем году она пожелала всем мира, назвав это самым главным. Захарова объяснила свое мнение, приведя цитату родной бабушки.

«Всегда в первую очередь — мир, мирное небо. Не пустые слова, как говорила моя бабушка. Это самое главное. <…> Она говорит: „Маша, мир. Потому что все остальное можно исправить“», — сказала дипломат.