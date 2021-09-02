Российские пенсионеры начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей

Большинство российских пенсионеров начнет получать единовременную выплату 10 тысяч рублей уже 2 сентября. Деньги поступят тем, у кого пенсия зачисляется на счета в банках. Об этом сообщил Пенсионный фонд РФ.

Как написал сайт kp.ru, в этот четверг по 10 тысяч рублей начислят 30 миллионам пенсионеров. Всего в стране такую выплату получат более 43 миллионов человек, получающих пенсии. Об этом ранее говорила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На получение единовременной выплаты могут рассчитывать люди, которые числились в статусе пенсионеров по состоянию на 31 августа этого года. Для получения денег не нужно никуда обращаться, средства поступят автоматически по имеющимся данным.

Уточняется, что выплаты начисляют только на карту платежной системы «Мир» или же их можно получить на бескарточный счет в банке.

Эта сумма полагается всем российским пенсионерам, в том числе и работающим. Кроме того, 10 тысяч рублей получат пенсионеры при потере кормильца и по инвалидности.

Если пенсионер по какой-то причине не получил выплату в сентябре, то 10 тысяч рублей ему придут в следующем месяце или позже — все зависит от конкретного случая.

Президент Владимир Путин 24 августа подписал указ о том, что каждый пенсионер получит единовременную выплату в размере 10 тысячи рублей.