Общество 22 июня 2023, 07:53 Российские пенсии назначили 280 тыс. человек в новых регионах Минтруд сообщил о назначении российских пенсий в новых регионах 280 тыс. человек РИА «Новости»

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В новых регионах спецкомиссии подтвердили 1,5 тысячам человек право на получение пенсий. Выплаты по российскому законодательству с 1 марта оформили 280 тысяч пожилых людей. Об сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Уже <…> оформлено более 280 тысяч граждан <…> на российские пенсии», — отметил министр.

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Он уточнил, что 363 тысячи решений о денежных выплатах уже подготовили. Прием заявлений на получение российских пенсий в новых регионах стартовал с 1 марта.

Котяков рассказал о нехватке документов у людей при назначении пенсий. Бумаги жители новых регионов утратили по разным причинам. В таких случаях разбираются специально сформированные на уровне российских субъектов межведомственные комиссии. Уже 1,5 тысячи человек смогли подтвердить факты, которые повлияли на размер их пенсионных выплат.

В феврале Минтруд анонсировал назначение пенсий и соцвыплат в новых регионах с начала весны.