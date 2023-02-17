17 февраля 2023, 23:01
Назначение пенсий и соцвыплат в новых регионах начнется с 1 марта
Минтруд: с 1 марта начнут действовать меры соцподдержки в новых регионах России
Социальный фонд России с 1 марта обеспечит предоставление федеральных мер поддержки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда России.
Как указано в сообщении министерства, люди уже сейчас могут обращаться в отделения Социального фонда за консультациями, а также начинать подготовку необходимых документов.
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«С 1 марта Социальный фонд начнет назначение пенсий и выплат по временной нетрудоспособности в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях», — отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Некоторые федеральные меры поддержки уже доступны людям, отметил глава Минтруда. В частности, речь идет о материнском капитале и едином пособии для семей с детьми.
Ранее Котяков заявил, что выплаты единого пособия одобрены на три миллиона детей и 115 тысячам будущих матерей в России. По словам министра, в общей сложности на социальные пособия и компенсации в этом году выделят 1,6 триллиона рублей. Как напомнил Котяков, с начала февраля проиндексировали 40 различных выплат и их размер увеличился на 11,9%.
Выплаты в России
Минтруд РФ
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