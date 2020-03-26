Российские отели и санатории перестроят свою работу из-за СOVID-19

Ограничительные меры коснутся российских гостиниц и санаториев. Тем не менее они продолжат работать, но не в полную силу. Что это значит, объяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам представителей АТОР, отели в Московской области, в Крыму и Краснодарском крае подстраиваются под новые реалии. Для их гостей введены некоторые ограничения. Например, в Подмосковье многие гостиницы уже закрыли спортзалы, бассейны, сауны. Единого подхода у всех отельеров к этому вопросу пока нет. Они по-разному смотрят на распоряжение о закрытии бассейнов и спортзалов.

«Дело в том, что в большинстве отелей бассейны не „дотягивают“ до спортивных. Попадают ли они под запрет, как и детские комнаты, пока не понятно», — прокомментировали ситуацию в Ассоциации.

Тем не менее туроператоры не исключили, что в ближайшее время в гостиницах и санаториях закроют все общественные пространства. Исключения сделают для столовых.

В АТОР напомнили, что с 21 марта в Москве и с 23 марта в Подмосковье временно закрыты фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие места, связанные со спортом и массовым посещением людей. Такие же меры принимают и в других регионах.

Российское правительство утром 26 марта объявило об усилении мер борьбы с коронавирусом. С 27 марта приостановят все авиасообщения с другими государствами. Исключение сделают для самолетов, которые отправят забирать россиян из-за рубежа.