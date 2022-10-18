Российские операторы запланировали повысить цены на связь на 10-15% в 2023 году | 360°

Общество 18 октября 2022, 05:07 Российские операторы запланировали повысить цены на связь на 10-15% в 2023 году Telecom Daily: российские операторы связи повысят стоимость тарифов на 10-15% в 2023 году

Читать 360tv в

В 2023 году средняя стоимость тарифов у российских операторов сотовой связи вырастет на 10-15%. Такой прогноз согласно предварительному опросу составило агентство Telecom Daily, об этом сообщили «Ведомости». Повышение вызвано необходимостью закупать оборудование, находящееся под санкциями.

«Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%», — рассказал гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Реклама

Эксперты инвестхолдинга «Финам» и аналитического агентства «ТМТ консалтинг» подтвердили выводы агентства. Операторы нуждаются в дополнительных средствах для закупки подсанкционного оборудования.

Реклама

Ранее Федеральная антимонопольная служба провела проверку и обвинила мобильного оператора МТС в необоснованном повышении цен на услуги связи. Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей, заявили в ФАС.