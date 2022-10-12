Технологии 12 октября 2022, 13:53 Поделиться Telegram

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Viber МТС в 2022 году завысил цены на связь — ФАС ФАС: МТС необоснованно повысил стоимость услуг связи РИА Новости

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку и обвинила мобильного оператора МТС в необоснованном повышении цен на услуги связи. Об этом сообщил RT.

«Оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг для абонентов. <…> Повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», — заявили в ведомстве.

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Сначала расценки повысили на 9,5% в январе 2022 года, затем для части тарифов на 8,4% в августе, для оставшихся на 9,7% — в сентябре и октябре. Подорожание услуг связи коснулось 28 миллионов абонентов. Они стали платить в общей сложности на 20% больше. МТС объяснил подорожание услуг увеличением своих затрат, но во время проверки не предоставил доказательств.

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Против ПАО «МТС» завели антимонопольное дело за нарушение закона о защите конкуренции. Компании выдали предписание и потребовали снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. Кроме того, ей грозит штраф. Сумму назначат по итогам административного расследования.

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