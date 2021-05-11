Российские операторы поддержали идею брать деньги за подбор тура

Со следующей недели европейский оператор TUI будет подбирать путешественникам туры за деньги. Российские туроператоры эту идею поддерживают, но пока не понимают, как ее можно реализовать. Об этом сообщила газета «Известия».

Руководитель турагентского комитета РСТ Анжела Галкина отметила, что в России нет практики массового внедрения платных консультаций.

«Возможно, применять на практике платные консультации нужно дифференцировано. Подход должен быть индивидуальным. И, конечно же, претендовать на плату за свою консультацию может лишь тот турагент, который сумел продемонстрировать туристу действительно высокое качество своих знаний», — поделилась своими мыслями Галкина.

С юридической точки зрения оказание платных услуг подобного рода — это не нарушение. Об этом заявил руководитель компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры» Александр Байбородин. Он подчеркнул, что все будет законно, если брать плату за подбор тура отдельной понятной суммой, а не в виде сервисного сбора.

Генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян уверен, что платный подбор тура — это не для России.

«Такая услуга не приживется массово на российском рынке. Маловероятно, что туристы воспримут этот инструмент как нужный и полезный, учитывая тот факт, что большая часть туристов не хотят нести дополнительные расходы даже в размере 500 рублей», — пояснил в беседе с газетой Мкртчян.

По его словам, если туриста поставить перед фактом, что за подбор тура придется заплатить, он просто уйдет к другому турагенту, который окажет эту услугу бесплатно.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин дал совет россиянам, как сэкономить на путешествиях. Он отметил, что поездки по горящим путевкам сейчас невозможны из-за сложной эпидемической ситуации, поэтому нужно заблаговременно покупать билеты и бронировать места в гостиницах.