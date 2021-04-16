Эксперт по туризму объяснил, как россиянам сэкономить на путешествиях

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, как жителям России сэкономить на путешествиях. Он отметил, что в нынешней эпидемиологической ситуации туризм по горящим путевкам стал невозможным, сообщил сайт NEWS.ru.

Специалист пояснил, что всем, кто хочет бюджетно провести отдых, нужно заблаговременно покупать билеты на чартерные рейсы и бронировать места в гостинице. Горин порекомендовал обращаться в турагентства, так как в случае незапланированных критических ситуаций эти компании гарантируют возвращение домой без лишних трат.

«Последние события ещё раз подчеркнули преимущества организованного туризма, так как при закрытии страны организованные туристы все возвращаются без доплат на момент своего отдыха. Самостоятельным транзитным туристам приходится иногда более сложно в этих ситуациях», — заметил эксперт.

Он напомнил, что недавно было приостановлено авиасообщение с Турцией и Танзанией. На фоне этих событий Горин посоветовал рассмотреть вариант путевок по российским направлениям. Граждане РФ могут воспользоваться государственной программой туристического кешбэка и сэкономить 20% от стоимости поездки.