Общество 25 декабря 2023, 13:48 Российские операторы перейдут на новый формат обмена трафиком с Google РБК: операторы из России расширят сотрудничество с Google по обмену трафиком Unsplash

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Российские операторы перейдут на новый формат обмена трафиком при работе с Google и расширят сотрудничество с американской корпорацией в этой области. Об этом сообщил РБК со ссылкой на нескольких участников рынка.

По данным издания, операторы из России увеличивают количество прямых стыков с Google для повышения пропускной способности трафика. Это необходимо для быстрой загрузки контента от западной компании.

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Начальник отдела развития и монетизации интернет-инфраструктуры «Ростелекома» Иван Шевелев сообщил, что компания расширяет стыки с сетями Google по мере необходимости. Представитель «Транстелекома» сказал, что организация много лет пользуется прямыми стыками с иностранной компанией в Москве и Санкт-Петербурге и продолжила активно расширять их в 2023 году. О расширении сотрудничества также заявил источник в одном из операторов «большой тройки».

По словам Шевелева, после того, как Google перестал поставлять в Россию оборудование для модернизации используемых для доставки контента серверов Global Cache и установки новых, остался лишь вариант модернизировать стыки в Москве. Такое решение использовали и раньше, отметил представитель «Ростелекома».

Таганский суд Москвы ранее оштрафовал Google на 4,6 миллиарда рублей. Причиной стал отказ компании удалять с YouTube контент, нарушающий требования российского законодательства.