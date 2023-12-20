Общество 20 декабря 2023, 15:10 Суд оштрафовал Google на 4,6 миллиарда рублей Суд в Москве назначил Google третий оборотный штраф в 4,6 миллиарда рублей РИА «Новости»

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Таганский суд Москвы наложил новый оборотный штраф на компанию Google в размере 4,6 миллиарда рублей за отказ удалять контент с YouTube. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов.

Компания не удалила с видеоплатформы контент, который, по мнению Роскомнадзора и российского законодательства, содержал фейковые сведения о специальной военной операции, экстремистский контент, а также пропаганду ЛГБТ*.

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По информации РИА «Новости», защита Google попыталась оспорить протокол о нарушении, указывая на несоответствия скриншотов, предоставленных Роскомнадзором. Однако судья отказала в удовлетворении данных требований.

Это уже не первый оборотный штраф, полученный Google в России. Ранее компаниию обязали выплатить 7,2 миллиарда рублей, а затем — 21,7 миллиарда рублей за аналогичные нарушения.

*Запрещенная в России экстремистская организация.