Российские музыканты проведут концерт в поддержку пострадавших при стрельбе в ПГНИУ

Российские музыканты решили поддержать пострадавших во время стрельбы в Пермском университете. Сегодня, в 105-й день рождения вуза, они проведут онлайн-концерт. Все собранные средства будут переданы в фонд целевого капитала университета для помощи тем, кому после трагедии 20 сентября потребуются долгая реабилитация и лечение.

Участниками концерта станут Олег Нестеров (группа «Мегаполис»), Саша Гагарин (группа «Сансара»), Вадик Королев (группа OQJAV), Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи») и группа one-the-go, сообщается в Telegram-канале ПГНИУ.

Концерт организовала группа выпускников вуза. По мнению организаторов, сейчас особенно важно говорить о добре и любви, потому что они могут уберечь людей от необдуманных поступков.

Трансляция будет вестись в группе Пермского университета во «ВКонтакте» и на YouTube-канале. Начало в 20:00 по местному времени.

Сегодня обвиняемый в нападении на вуз Тимур Бекмансуров полностью признал вину, его арестовали на два месяца. Выездное заседание суда прошло в больнице, куда был доставлен стрелок после атаки на университет. Ему ампутировали ногу и извлекли несколько пуль из тела.