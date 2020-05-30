Российские медики получат награды от Минздрава за борьбу с COVID-19

Российские медики, которые отличились во время борьбы с COVID-19, получат награды. Их учредит Министерство здравоохранения России. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

«Сейчас будут учреждены еще несколько наград специально для медиков», — приводит РИА «Новости» слова министра здравоохранения РФ на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии.

Он подчеркнул, что награды эти будут ведомственные.

Ранее правительство Бурятии сообщило, что особо отличившихся во время борьбы с пандемией коронавируса в республике медиков будут награждать специальной медалью. Ее приравняют к государственным наградам. Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы врачи и медсестры почувствовали благодарность людей.

По последним данным, российские медики выявили 387 623 случая COVID-19 с начала пандемии. Умерли 4374 человека. Выздоровели 159 257 пациентов.