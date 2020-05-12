Медаль за борьбу с коронавирусом учредят в Бурятии

Особо отличившихся во время борьбы с пандемией в Бурятии будут награждать специальной медалью. Ее приравняют к государственным наградам.

«Медалью, которая приравнена к государственным наградам, будут отмечать медицинских работников, несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил составить критерии отбора претендентов и разработать порядок представления медработников к награде. В выборе названия и дизайна награды примут участие жители республики.На специальном сайте организуют народное голосование. Разработчики лучших образцов дизайна получат деньги.

Цыденов отметил, что медицинские работники сейчас находятся в зоне высокого риска, поэтому необходимо сделать так, чтобы они почувствовали благодарность людей.

По последним данным, в Бурятии выявили 659 случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19. Всего российские медики с начала пандемии выявили 221 344 случаев COVID-19. Умерли 2009 человек. Президент России Владимир Путин во время своего обращения к гражданам заявил о прекращении периода нерабочих дней из-за пандемии с 12 мая.