Общество 12 декабря 2022, 10:59 Российские космонавты записали обращение с Днем Конституции Роскосмос показал поздравление с МКС с Днем Конституции России

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Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили земляков с Днем Конституции России. Роскосмос показал их видеооткрытку с борта Международной космической станции.

Каждый космонавт сказал несколько слов о празднике. Сергей Прокопьев поздравил, Анна Кикина рассказала о том, для чего предназначается Основной закон государства, а Дмитрий Петелин объяснил, чем он важен для россиян.

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«Благодаря Конституции мы все имеем равные права и свободы, можем получать образование, трудиться и многое другое», — сказал космонавт.

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Они поздравили всех с праздником, пожелали здоровья, благополучия и процветания.

День Конституции России отмечают 12 декабря с 1994 года — праздник учредили через год после ее принятия. В 2021-м с борта МКС россиян поздравили космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Они тоже записали видеообращение, в котором заявили, что благодаря Основному закону жители страны получают медпомощь и имеют частную собственность.