Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции. Видео

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили россиян с Днем Конституции. Видеообращение они записали на борту Международной космической станции (МКС).

«Этот день больше, чем просто официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный государственный документ, посвященный каждому россиянину», — сказал Шкаплеров. Видео опубликовал в своем Telegram-канале Роскосмос.

Дубров подчеркнул, что именно благодаря Конституции все жители России имеют равные права и свободы. Он напомнил, что россияне могут получать образование, работать, а также жить в мире и справедливости.

«Благодаря этому главному российскому документу мы <…> можем пользоваться здравоохранением и материальными благами, иметь частную собственность, защищать собственные права и права своих близких. Мы искренне поздравляем всех вас с этим особым днем», — сказал космонавт.

Конституция была принята по итогам всенародного голосования в 1993 году. Спустя год 12 декабря стало датой государственного праздника. День Конституции отмечается ежегодно по всей России.