Общество 17 ноября 2022, 16:37 Российские космонавты ответили на вопросы пользователей «ВКонтакте» в коворкинге «VK Дом» Космонавты Артемьев, Корсаков и Матвеев запустили музыкальный челлендж в «VK Клипах» "ВКонтакте"

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Вернувшиеся с МКС российские космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев встретились с пользователями «ВКонтакте». Они ответили на вопросы, рассказали о полете и запустили в сервисе «VK Клипы» челлендж на песню «Звезды» группы Uma2rman, сообщила пресс-служба социальной сети.

"ВКонтакте"

Космонавты пробыли на Международной космической станции 195 дней. Для Сергея Корсакова и Дениса Матвеева это был первый полет. Участники российского экипажа рассказали, как готовились к миссии, чем занимались на МКС и как проходит программа реабилитации после возвращения на Землю.

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Несколько дней пользователи «ВКонтакте» оставляли комментарии к сообществах социальной сети, посвященных теме космоса. Россияне интересовались, как космонавты осуществляли съемку в космосе и какие профессии необходимо освоить для полета на орбиту. Для зрителей трансляции устроили специальный квест, а авторам трех лучших вопросов вручат брендированные подарки от VK. Победителей выберут всем экипажем.

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Во время экспедиции на МКС космонавты находили время и для творчества. Специально для новой песни группы Uma2rman «Звезды» Сергей Корсаков исполнил несколько партий. К тому же он поучаствовал в съемках клипа для этой композиции. Посмотреть видео можно в сообществе Роскосмоса, а также группе Uma2rman во «ВКонтакте».

Во ходе встречи с пользователями в «VK Доме» космонавты запустили тематический челлендж — россиянам предложили снять видео «в невесомости», после чего опубликовать его в сервисе «VK Клипы» с хэштегом #УматурманВКосмосе. Участник группы Владимир Кристовский поддержал инициативу.

Международная космическая станция в будущем может стать музеем, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он подчеркнул, что окончательно судьбу МКС еще не решили.