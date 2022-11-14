Технологии 14 ноября 2022, 21:40 Роскосмос рассказал о возможной судьбе МКС Роскосмос: окончательная судьба МКС пока не определена Pxhere

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«Окончательный сценарий» судьбы Международной космической станции еще не определен. Об этом в беседе с телеканалом «Мир» сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

МКС, по его словам, может превратиться в «космический музей». Также станцию по-прежнему могут использовать для проведения космических экспериментов.

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«Возможно создание некоторого сборочного стапеля, на котором может создаваться несколько модулей и их можно состыковать вместе. Это позволит проверить, что работа отлажена и их можно будет отстыковать», — пояснил Крикалев.

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На сегодняшний день обсуждается продолжение работы станции после 2024 года.

В начале ноября стало известно о заключении между Роскосмосом и Научно-производственным объединением (НПО) им. С. А. Лавочкина двух договоров на создание двух лунных миссий. Первая из них будет орбитальной, вторая — посадочной, для забора лунного грунта.

Следуя договору, аппарат создадут в 2022–2024 годах для дистанционных исследований поверхности Луны. По второму контракту исполнитель создаст космический комплекс для контактных исследований поверхности спутника Земли.