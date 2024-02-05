Общество 05 февраля 2024, 17:12 Медиатор Мальцев: «синих воротничков» не ценят на производстве

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«Синих воротничков», чья работа связана с тяжелым физическим трудом, не ценят на производстве. Им платят в два-три раза меньше, чем менеджерам, сообщил сертифицированный медиатор Олег Мальцев в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, это происходит из-за того, что российский бизнес взял на вооружение скорость обогащения, а не качество. Работодатель платит линейным сотрудникам как практикантам, зная, что те долго у него не задержатся. Также работников все чаще стремятся заменить робототехникой.

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Мальцев отметил, что сейчас «синим воротничкам» предлагается крайне скромная зарплата в диапазоне 30–40 тысяч рублей в месяц, тогда как менеджеры могут претендовать на зарплату в 200 тысяч.