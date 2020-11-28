Российские кинотеатры увеличат число сеансов на новогодних каникулах

Россиян лишили традиционных новогодних гуляний и ярмарок, но на помощь пришли кинотеатры. Число сеансов увеличат, так как заполняемость залов ограничена 25%, а желающих сходить в кино на январских каникулах будет много.

«Нам есть что предложить зрителям. Проблема с заполняемостью залов в 25% касается аншлаговых сеансов, сейчас кинотеатры будут думать, как их разгрузить: например, давать больше кинозалов на востребованные фильмы, увеличивать количество сеансов утром и днем», — рассказал ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Собеседник подчеркнул, что кино остается практически единственным способом отметить Новый год из-за ограничений, а люди заходят отдохнуть от негатива. По словам Березина, любые прогнозы по сборам в дни новогодних каникул делать бессмысленно из-за сложившейся непредсказуемой ситуации.

На Новый год выйдет сразу несколько ожидаемых российских премьер. Люди обычно ходят в кино в первые три-четыре дня января, однако из-за пандемии ажиотаж может продлиться все новогодние каникулы, читает Березин.

В начале ноября московские власти ограничили максимальное число зрителей в театре, на концертах и в кино до 25% от вместимости зала. В некоторых регионах ввели похожие меры.