Москвичам рассказали о работе кинотеатров при новых мерах по COVID-19

Согласно ограничениям, максимальное число зрителей не должно быть больше 25% от общей вместимости зала. По словам руководителя департамента, пришедшая в заведение семья может сесть рядом, но между ними и другими людьми уже может быть не одно, а два кресла. Также Немерюк отреагировал на заявления некоторых руководителей кинотеатров о том, что при таких условиях проще закрыть учреждения.

«Каждый руководитель театра самостоятельно определяет дальнейшую его судьбу. Если вводятся ограничения, то они должны эти ограничения выполнять», — подчеркнул он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за непростой ситуации с COVID-19. В частности с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года ресторанам, барам, ночным клубам, караоке, боулингам и дискотекам запрещено обслуживать гостей в ночное время.