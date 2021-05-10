«Прабабушка легкого поведения. Начало» стала лидером проката в выходные

Отечественная комедия режиссера Марюса Вайсберга «Прабабушка легкого поведения. Начало» возглавила список лидеров отечественного проката 6–9 мая. Она собрала в кинотеатрах России 138,2 миллиона рублей.

Предварительные данные опубликовал портал kinobusiness.com. Действие приквела фильмов «Бабушка легкого поведения» и «Бабушка легкого поведения 2» происходит во время Олимпиады-80 в Москве. Александр Ревва сыграл авантюриста, которого сотрудники КГБ заставляют принять участие в опасной миссии по поиску смертельно опасного химиката «Старичок».

В киноленте приняли участие певица Глюкоза, Марина Федункив, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян и другие известные актеры.

Второе место в рейтинге лидеров занял американо-британский криминальный боевик «Гнев человеческий». Он собрал за выходные 114,4 млн рублей за выходные.

Третье место занял фильм режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Кассовый сбор за уикенд составил 91,4 миллиона рублей.

Боевик «Гнев человеческий» в конце апреля собрал в прокате более 145 миллионов рублей. Он стал лидером по кассовым сборам в России.