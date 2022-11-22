Общество 22 ноября 2022, 09:19 Российские хакеры взломали сайт Минфина Украины Российская хакерская группировка XakNet заявила о взломе сайта Минфина Украины РИА «Новости»

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Российская хакерская группировка XakNet взломала сайт Министерства финансов Украины. Об этом ее участники сообщили в своем Telegram-канале.

«Сегодня окончательно закончена операция по взлому украинского Министерства финансов. В этот раз мы подошли еще более ответственно, чем было в МИДе», — написали участники XakNet.

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По словам хакеров, на операцию потребовалось несколько месяцев. Шаг за шагом разрушая систему ресурса, они скачали более миллиона файлов электронного документооборота. Материалы распределили по разделам и направили для исследования. Затем документы планируется выложить в публичный доступ.

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«Минфин — это только одна организация. Под нашим контролем их сейчас три. Остальные могут быть даже интереснее, но это уже другая история», — заключили в XakNet.

Ранее российские хакеры из Killnet взломали сайт Белого дома США и парализовали его работу на 30 минут.