Российские дипломаты получили частицу Благодатного огня в Иерусалиме

Российские дипломаты получили частичку Благодатного огня в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

В настоящее время делегация направляется в аэропорт Бен-Гурион. Там святыню передадут представителям Фонда Андрея Первозванного. Уже они доставят Благодатный огонь в Россию, сообщил ТАСС.

В Москву самолет с сотрудниками Фонда приземлится уже сегодня, чтобы вовремя привезти лампады к патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя.

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) исключил вероятность давки в аэропорту Внуково из-за прибытия Благодатного огня. В связи с пандемией коронавируса массовая встреча святыни в аэропорту будет невозможна, сообщало Urа.ru.

Из-за ограничительных мер церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме прошла без паломников. Среди священнослужителей звучали мнения, что из-за пандемии Благодатный огонь даже может не сойти. Такое предположение, в частности, высказал в беседе с Nation News протоиерей и настоятель храма Троицы в Хохлах Алексей Уминский.