РПЦ: Благодатный огонь доставят в Москву 1 мая

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин сообщил, что Благодатный огонь доставят в Москву 1 мая, написало РИА «Новости».

«В 2021 году, так же, как и годом ранее, мы планируем наши действия в условиях серьезных ограничений, связанных с распространением коронавируса», — процитировала Якунина «Газета.ru» .

Он поблагодарил власти Израиля за то, что у нашей страны будет возможность получить Благодатный огонь и разместить его в своих храмах к началу праздника. Лампады привезут на борт самолета посольством России в Израиле. После этого делегация Фонда Андрея Первозванного отправится обратно в столицу РФ, чтобы вовремя привезти лампады к Патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя, рассказал сайт «Утро.ру».

Православная Пасха в текущем году будет праздноваться 2 мая.