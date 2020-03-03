Российские чиновники сняли хип-хоп-клип о социальных проблемах региона. Видео
Основную часть песни в ролике исполняет звукорежиссер Дворца культуры Губкинского Михаил Труфанов. Авторы трека, мэр города Андрей Гаранин и депутат окружного Заксобрания Виктор Казарин, исполнили в ролике по отрывку. В видео показали новые детские и спортивные площадки, призвав людей не писать комментарии на форумах, а присоединиться к акции.
«Мы думали, как лучше раскрыть суть проекта, чтобы привлечь жителей к участию. Нужна была какая-то необычная форма, новый подход. Было очень интересно поработать над записью песни, ведь это для нас в новинку, мы привыкли к более официальным вещам», — процитировали Ura.ru Гаранина в пресс-службе мэрии.
Записать клип чиновники решили еще несколько месяцев назад. Таким видео они хотели рассказать о программе «Уютный Ямал», в рамках которой жители могут предлагать свои идеи для решения проблем региона. Изложить суть рэпом захотели из-за того, что этот стиль музыки «нравится и молодежи, и более старшему поколению».