Российские чиновники сняли хип-хоп-клип о социальных проблемах региона. Видео

Власти Ямала решили креативно рассказать о проекте поддержи инициатив местных жителей. Они сняли о программе хип-хоп-клип, чтобы привлечь как можно больше россиян к решению социальных проблем.

Основную часть песни в ролике исполняет звукорежиссер Дворца культуры Губкинского Михаил Труфанов. Авторы трека, мэр города Андрей Гаранин и депутат окружного Заксобрания Виктор Казарин, исполнили в ролике по отрывку. В видео показали новые детские и спортивные площадки, призвав людей не писать комментарии на форумах, а присоединиться к акции.

«Мы думали, как лучше раскрыть суть проекта, чтобы привлечь жителей к участию. Нужна была какая-то необычная форма, новый подход. Было очень интересно поработать над записью песни, ведь это для нас в новинку, мы привыкли к более официальным вещам», — процитировали Ura.ru Гаранина в пресс-службе мэрии.

Записать клип чиновники решили еще несколько месяцев назад. Таким видео они хотели рассказать о программе «Уютный Ямал», в рамках которой жители могут предлагать свои идеи для решения проблем региона. Изложить суть рэпом захотели из-за того, что этот стиль музыки «нравится и молодежи, и более старшему поколению».