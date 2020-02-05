Забайкальские заключенные устроили рэп-батл

Арестанты из нерчинской колонии (Забайкальский край) следят за трендами. Они скрасили досуг своих товарищей и устроили рэп-батл. Получилось не так как на воле — материться им категорически запретили.

«Используя множество приемов рэпа и поэзии, осужденные двух отрядов сошлись в творческом поединке. Дебют осужденных под псевдонимами MC Maza и MC BELLый, придуманными для этого мероприятия, собрал большое количество зрителей», — сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Один из рэперов рассказал, что, когда готовился к батлу, узнал много нового. Он изучил рэперские термины панч и даблтайм. Для связки слов не хватало матерных выражений, поэтому выдержать темп современных рэперов было непросто. А материться им было нельзя — это нарушение внутреннего распорядка. Но даже без мата батл прошел хорошо.

Победителем стал MC Maza — он уверенно забатлил своего оппонента. В финале мероприятия рэперы исполнили треки собственного сочинения и предложили устроить батл между арестантами и сотрудниками колонии. В январе в омской колонии заключенные соревновались в метании валенка. Победил арестант, который швырнул обувь на 28 метров.