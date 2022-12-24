Общество 24 декабря 2022, 00:00 Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в стране самолеты — СМИ Reuters: российские авиакомпании решили купить застрявшие из-за санкций самолеты Unsplash

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Российские авиакомпании изучают варианты покупки самолетов, застрявших на территории страны из-за санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным журналистов, авиаперевозчики уже инициировали предварительные переговоры с одной западной лизинговой компанией. Сейчас на территории России находятся около 400 самолетов, их общая стоимость составляет 10 миллиардов долларов. Выкуп лайнеров планируется проводить за счет государственных денег.

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Как отметило агентство, «Альфастрахование» предлагало компании SMBC Aviation Capital 644,2 миллиона долларов за выкуп 17 самолетов, переданных в аренду «Аэрофлоту». С аналогичным вопросом о покупке обращалась и российская компания S7.

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Утверждение данного предложение зависит от согласия со стороны Евросоюза. В случае его реализации, российские авиакомпании получат официальное право собственности на самолеты с большой скидкой.

Авиакомпании через шесть месяцев после введения антироссийский санкций смогли снять с регистрации в Бермудском реестре свыше 200 самолетов. После этого воздушные суда зарегистрировали в России.