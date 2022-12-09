Транспорт 09 декабря 2022, 17:53 Россия перерегистрировала более 200 самолетов для заграничных рейсов «Коммерсант»: Россия вывела из реестра Бермудских островов более 200 самолетов РИА «Новости»

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Российские авиакомпании через полгода после введения санкций смогли снять с регистрации в Бермудском реестре и зарегистрировать в России 201 самолет. Речь идет, в частности, об Airbus, 150 Boeing, нескольких десятках Bombardier, Embraer, Gulfstream. Об этом сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на руководителя департамента гражданской авиации Бермуд (BCAA) Томаса Данстана.

Он заявил, что по состоянию на 13 марта в Бермудском реестре числился 721 самолет, который использовали российские перевозчики, сейчас таких осталось 520. Данстан сообщил, что в число «дебермудизированных» лайнеров не вошли суда, которые арестовали весной или которые остаются на техобслуживании за пределами РФ.

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«Большинство из этих самолетов не были сняты с учета западными лизингодателями», — отметил он.

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Издание написало, что 201 самолет теперь не имеет проблем с двойной регистрацией, которая ставила крест на полетах за рубеж. Газета указала, что вместе с 150 российскими Superjet 100 сейчас за границу может летать почти половина парка российских авиакомпаний.

Источник в Минтрансе РФ уточнил, что из 1289 самолетов, находящихся на территории России, 1238 — с российским кодом регистрации (RA).