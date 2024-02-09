Общество 09 февраля 2024, 18:52 Российская структура Siemens получила новое название Российскую структуру немецкой Siemens переименовали в «Системс» РИА «Новости»

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Общество с ограниченной ответственностью «Сименс», которое является российской структурой немецкой корпорации Siemens, переименовали в ООО «Системс». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на изменения в карточке Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ).

Немецкий концерн продолжит оставаться владельцем всех 100% акций. С 2021 года его российская структура находится в процессе реорганизации. В марте 2022 года компания Siemens покинула отечественный рынок из-за санкций, прекратила поставки товаров и приостановила контракт с РЖД на приобретение поездов «Сапсан».

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В конце прошлого года в Siemens сообщили, что потеряли 600 миллионов евро после прекращения деятельности в России.

К главным направлениям работы компании относятся операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, транспорта, интеллектуальной инфраструктуры и распределительных энергосистем.

Ранее концерны Siemens и Volkswagen подали заявки в правительство Германии. Они потребовали компенсировать потери, связанные с инвестициями в Россию.