09 февраля 2024, 18:52
Российская структура Siemens получила новое название
Российскую структуру немецкой Siemens переименовали в «Системс»
Общество с ограниченной ответственностью «Сименс», которое является российской структурой немецкой корпорации Siemens, переименовали в ООО «Системс». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на изменения в карточке Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ).
Немецкий концерн продолжит оставаться владельцем всех 100% акций. С 2021 года его российская структура находится в процессе реорганизации. В марте 2022 года компания Siemens покинула отечественный рынок из-за санкций, прекратила поставки товаров и приостановила контракт с РЖД на приобретение поездов «Сапсан».
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В конце прошлого года в Siemens сообщили, что потеряли 600 миллионов евро после прекращения деятельности в России.
К главным направлениям работы компании относятся операции в сфере автоматизации и цифровизации для промышленности, транспорта, интеллектуальной инфраструктуры и распределительных энергосистем.
Ранее концерны Siemens и Volkswagen подали заявки в правительство Германии. Они потребовали компенсировать потери, связанные с инвестициями в Россию.
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