Мир 12 декабря 2023, 03:35 Siemens и Volkswagen попросили правительство ФРГ компенсировать инвестиции в Россию DPA: Siemens и Volkswagen попросили кабмин о компенсации за инвестиции в РФ РИА «Новости»

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Два немецких концерна — Siemens и Volkswagen — подали заявки в правительство Германии на получение компенсации потерь, связанных с инвестициями в Россию. Об этом сообщило ИА DPA.

Заявку подали железнодорожное подразделение Siemens Mobility и дочерний бан автоконцерна Volkswagen Bank. Ранее в кабмин обратился энергетический концерн Wintershall Dea.

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«Из-за убытков в бизнесе с Россией вслед за Winterhall Dea другие компании подали в федеральное правительство заявки на компенсацию. Железнодорожное подразделение Siemens, Siemens Mobile, и Volkswagen Bank подтвердили запуск соответствующих процедур в ответ на запрос DPA», — сообщило агентство.

Инвестиции Siemens Mobile были защищены инструментом инвестиционных гарантий правительства Германии, сообщили в компании.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление РЖД о взыскании с Siemens Mobility GmbH ежедневно неустойки в размере более шести миллионов рублей за неисполнение судебного решения. Компания не выполнила своих обязательств о поставке 13 поездов «Сапсан», сославшись на введенные Евросоюзом санкции против России.