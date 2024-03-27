Общество 27 марта 2024, 18:18 Российская школьница похвалила террористов из Crocus City Hall и лишилась стипендии Власти Нижнего Новгорода лишили стипендии похвалившую террористов школьницу РИА «Новости»

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Поблагодарившую напавших на концертный зал Crocus City Hall террористов за сорванную поездку в Москву нижегородскую школьницу лишили именной стипендии главы города. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru.

Журналисты напомнили, что девочка опубликовала на своей странице в социальной сети заявление, в котором нецензурно заявила, что из-за теракта у нее сорвалась поездка в Москву и она может остаться дома, чтобы продолжить употреблять алкоголь.

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Возмущенные таким заявлением горожане быстро установили личность школьницы. Выяснилось, что она входила в число лауреатов, получающих именные стипендии главы Нижнего Новгорода. После публикации скандального видео в администрации города заявили, что выплат школьница не получает.

Сама девушка записала видео с извинениями перед всеми, кого обидело ее заявление. Она подчеркнула, что совершила ужасный поступок, так как не могла подобрать нужных слов.

«Не поддерживаю терроризм, от всего сердца приношу соболезнования. Надеюсь, вы меня простите», — заявила она.

РИА «Новости» со ссылкой на областной главк МВД уточнило, что правоохранители провели со школьницей профилактическую беседу, а родителей привлекли к административной ответственности.

Нижегородская школьница оказалась не первой, кто допустил неосторожное высказывание о теракте, который унес 139 жизней (по данным СК). Переводчик и ресторатор мебели из Санкт-Петербурга Николай Конашенок опубликовал на своей странице в социальной сети комментарий, который вызвал массовое возмущение. Позже мужчину задержали в аэропорту при попытке улететь в Ереван.