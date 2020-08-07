Российская семья выплатила ипотеку, но лишилась жилья

Семейная пара из Сочи несколько лет выплачивала ипотеку. Однако погасив ее, супруги оказались без дома.

Как сообщает «ФедералПресс», российская семья купила дом за 9,7 миллиона в 2012 году. Большую часть они внесли сразу, а другую взяли в виде ипотеки.

Через пять лет, после погашения кредита, к ним пришел неизвестный человек. Он заявил, что дом, который они приобрели, на самом деле принадлежит ему и он настоящий собственник.

По словам мужчины, он когда-то давно продал его своему родственнику. А тот перепродал его семейной паре. Однако сейчас суд признал первую продажу незаконной, что повлекло отмену всех последующих сделок.

Впоследствии оказалось, что этот дом уже продавали не раз. Но сделки постоянно признавались недействительными по разным юридическим причинам.

В итоге семью выселили из дома. Они обратись к местному депутату Госдумы за помощью. Сейчас дело находится на контроле у прокурора Сочи.

В марте сообщалось об увеличении числа мошенничества в отрасли недвижимости. За последние два года нотариусы смогли предотвратить более 186 таких дел.