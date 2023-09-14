Общество 14 сентября 2023, 10:27 Российская «Эон» подала иск против Meta на 10 млн рублей из-за бренда Компания «Эон» попытается отсудить у американской Meta компенсацию за бренд РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская компания «Эон» подала иск в Арбитражный суд Москвы, чтобы взыскать 10 миллионов рублей с корпорации Meta Platforms Inc*. Гендиректор «Эон» Олег Еремин объяснил РБК, что судебные тяжбы связаны с товарным знаком, а именно с приставкой «мета» и переименованием компании американского предпринимателя Марка Цукерберга.

Еремин отметил, что основатель Facebook Inc. 28 октября 2021 года сменил название компании на Meta*. Однако «Эон» с 2018 года уже зарегистрировала в РФ несколько товарных знаков с приставкой «мета».

Реклама

«Американская компания приняла такое решение, не проверив, что в России существует аналогичный товарный знак», — объяснил Еремин.

По его словам, представители российской компании несколько раз пытались связаться с Цукербергом, но ответа так и не последовало.

Сейчас «Эон» надеется получить компенсацию в размере 10 миллионов рублей за понесенные убытки из-за незаконного использования товарного знака. Однако в ходе судебного разбирательства сумма может поменяться.

«Продукты Meta* используются в России, несмотря на то что они запрещены», — констатировал гендиректор «Эон».

Ранее иск к Meta* захотел подать владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск. Претензией к Цукербергу стала платформа Threads, которая может стать прямым конкурентом сети миллиардера.

*Признана экстремистской организацией в России, принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram заблокированы.