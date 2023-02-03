Общество 03 февраля 2023, 16:49 Российская авиапромышленность вышла в лидеры по разработке и производству техники Секретарь Совбеза Патрушев: российский авиапром лидирует по производству техники РИА «Новости»

Читать 360tv в

Авиационная промышленность России стала мировым лидером по разработке и производству образцов военной и спецтехники. Об этом сообщил секретарь Совбеза страны Николай Патрушев в ходе совещания по подготовке кадров для авиастроительной отрасли. Его процитировал ТАСС.

«Российский авиапром сохраняет лидирующие позиции в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники», — отметил он.

Реклама

По словам Патрушева, в последнее время в российской авиации произошли некоторые положительные перемены. Они связаны преимущественно с запуском важнейших проектов по разработке и модернизации авиационной техники, техническим перевооружением промышленных компаний, с процессами сертификации производства и ростом государственного оборонзаказа.

Реклама

Секретарь Совета безопасности заверил, что отечественная авиапромышленность имеет все шансы для развития в санкционных условиях.

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что страны Европе ввели против России беспрецедентные санкции, чтобы оставить государство без качественной авиации.