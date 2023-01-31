Мир 31 января 2023, 20:21 «Этого не допустят». Целью санкций ЕС назвали уничтожение авиации России Глава Росавиации Нерадько: санкции ЕС направлены на уничтожение авиации России Unsplash

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Европейские страны ввели против России ряд беспрецедентных санкций, чтобы оставить страну без авиации. Но власти подобного не допустят, заявил в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько.

Весной 2022 года глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей назвал целью ограничительных мер уничтожение российской авиации. Об этих словах и напомнил Нерадько.

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«Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. Не получилось», — отметил глава Росавиации.

Он пояснил, что европейцам не удалось ничего добиться, так как все отвечающие за российскую авиацию люди успели принять своевременные решения. Правильные действия позволили избежать угрозы, исходящей от тех, кто присоединился к санкциям.

«Авиация — это глобальная система экономических взаимоотношений. Поэтому прекратить международное сотрудничество из-за решения ряда государств, которые ввели санкции против отечественной гражданской авиации, невозможно», — подчеркнул Нерадько.

По его словам, Россия продолжает работать в сфере авиации с дружественными странами и международными организациями. Взаимодействие ведется и с партнерами из государств, объявивших ограничения, но оно не такое открытое, как было раньше.