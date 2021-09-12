Российская армия получит более 240 модернизированных танков

Более 240 современных и модернизированных танков поступят Сухопутным войскам России в течение этого года. Такая информация появилась на сайте Министерства обороны.

Сообщается, что на вооружение поступят машины Т-72б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв». В Минобороны добавили, что обновление парка танков производится в войсках каждый год. Военным поставляют именно те модели, которые успешно зарекомендовали себя во время работы при разных погодных условиях, в зонах с различным климатом.

Замглавы Минобороны России Алексей Криворучко уже заявлял, что до конца текущего года российская армия также получит 30 новейших танков Т-14 «Армата». Они подходят для боев при соприкосновении с врагом, способны уничтожать живую силу, которая находится в специальных укрытиях.

Почти все эти модели танков торжественно проехали по Красной площади во время парада ко Дню победы. В мероприятии принимали участие более 12 тысяч человек. По главной площади в Москве прошла большая колонна техники, ее сопровождал парадный строй российской авиации.