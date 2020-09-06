Россиянку оштрафовали за фото в носках с коноплей и заставили их выбросить

По решению суда фотография в носках в Instagram и во «ВКонтакте» — «незаконная реклама растения, содержащего наркотические средства». Эксперт установил, что изображенное на носках растение напоминает по «морфометрическим признакам пальчато-раздельный лист растения конопля посевная».

Россиянку признали виновной в пропаганде запрещенных веществ в интернете и выписали штраф в четыре тысячи рублей.

Девушка признала свою вину и заверила должностных лиц, что уже выбросила носки.

«Носки с изображением листьев растения конопля, фотографии которых она выкладывала в социальные сети „ВКонтакте“ и Instagram, в настоящее время выброшены», — говорится в документах суда.

Снимки местная жительница опубликовала еще в декабре 2018 года, но следователи узнали об этом в феврале 2020-го.

Ранее 85-летний житель Нарткалы в Кабардино-Балкарии Николай Захарченко покончил с собой. Перед этим полицейские нашли у него в огороде коноплю. Захарченко пребывал в статусе подозреваемого, обвинение ему не было предъявлено.