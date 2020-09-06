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    06 сентября 2020, 10:51

    Россиянку оштрафовали за фото в носках с коноплей и заставили их выбросить

    Алена Макаренко

    Жительницу Пензы оштрафовали на четыре тысячи рублей за фотографию в социальных сетях. Она похвасталась там носками с изображением конопли. Постановление об административном правонарушении опубликовано на сайте Ленинского районного суда Пензы.
    Россиянку оштрафовали за фото в носках с коноплей и заставили их выбросить

    По решению суда фотография в носках в Instagram и во «ВКонтакте» — «незаконная реклама растения, содержащего наркотические средства». Эксперт установил, что изображенное на носках растение напоминает по «морфометрическим признакам пальчато-раздельный лист растения конопля посевная».

    Россиянку признали виновной в пропаганде запрещенных веществ в интернете и выписали штраф в четыре тысячи рублей.

    Девушка признала свою вину и заверила должностных лиц, что уже выбросила носки.

    «Носки с изображением листьев растения конопля, фотографии которых она выкладывала в социальные сети „ВКонтакте“ и Instagram, в настоящее время выброшены», — говорится в документах суда.

    Снимки местная жительница опубликовала еще в декабре 2018 года, но следователи узнали об этом в феврале 2020-го.

    Ранее 85-летний житель Нарткалы в Кабардино-Балкарии Николай Захарченко покончил с собой. Перед этим полицейские нашли у него в огороде коноплю. Захарченко пребывал в статусе подозреваемого, обвинение ему не было предъявлено.

    Новости SMI.FM