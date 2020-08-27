«Еще ничего не обнаружили, а его уже трясло». Пенсионер покончил с собой после обысков из-за конопли

Трагическая история произошла в Кабардино-Балкарии. Там счеты с жизнью свел 85-летний житель Нарткалы Николай Захарченко. Он сильно переживал из-за того, что у него дома прошли обыски. Полиция нашла в огороде коноплю. Адвокат и вдова пенсионера рассказали «360» свои версии произошедшего.

По словам Евгении Захарченко вся история началась с того, что ее супруг вырвал в огороде коноплю. Она выросла сама по себе, а сосед подсказал вырубить ее. Через какое-то время к ним пришли около десяти полицейских.

Он напугался. Еще ничего не обнаружили, его уже трясло. Он уже растерялся, и вижу — ему плохо. На лицо вижу зеленеет, щеки опустились. Разве можно так такого старика 85 лет? В наркоманы записали! Он не наркоман Евгения Захарченко вдова Николая.

По ее словам, после обысков мужа сразу повезли на допрос в местное отделение и держали там почти весь день. Пенсионерка считает, что в полиции его «устрашали» и, возможно, заставили написать признание в употреблении наркотиков.

Адвокат семьи Руслан Ельмирзоков уточнил, что Захарченко был в статусе подозреваемого.

«Ему обвинение не было предъявлено», — отметил юрист.

Второй раз пожилой россиянин испытал потрясение, когда через один или два дня увидел в интернете пресс-релиз от МВД. Ведомство написало, сколько изъяло конопли и отметило, что растение хранилось для личного употребления.

«Он начал переживать нервничать, говорить, что наркоманов ненавидит, презирает, а его поставили в один ряд с ними», — добавил Ельмирзоков.

На следующий день после этого Николай покончил с собой. Вдова подозревает, что на супруга «настучал» сосед.

«Довели моего старика. Мне 83 года, осталась теперь одна», — сказала женщина.

Адвокат уточнил, что коноплю (около 800-900 граммов) нашли в тазике где-то под хозпостройками. Растение взяли на экспертизу. Он считает, что пенсионер даже не понял, что конопля является наркосодержащим растением. Он кормил ею кроликов.

Вдова хочет, чтобы он был реабилитирован, чтобы было восстановлено его доброе имя Руслан Ельмирзоков.

Сейчас Следственный комитет занимается проверкой по статье УК РФ «Доведение до убийства».