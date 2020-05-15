    15 мая 2020, 13:58

    Россиянку Олесю Красилову освободили в Испании. Она уже дома

    Александра Ломейко

    Испанские власти в феврале по требованию США задержали россиянку Олесю Красилову. Девушку освободили. Она уже вернулась в Москву, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
    Россиянку Олесю Красилову освободили в Испании. Она уже дома

    Красилова работает в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИКР». После задержания ведомство наняло ей адвоката Олега Губарева. Юрист оказал правовую помощь россиянке.

    «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возвращении в Москву <...> Олеси Красиловой», — уточнили в пресс-службе.

    В Россельхознадзоре поблагодарили за оказанную поддержку посольство РФ в Испании и его консульский отдел, почетное консультсво РФ на Канарских островах и МИД России «за оказанное содействие в возвращении госпожи Красиловой в Россию».

    Россиянку задержали 14 февраля, когда она собиралась улететь с острова Тенерифе. В Испанию она приехала в командировку и находилась в составе официальной делегации.

    Американские власти требовали экстрадиции Олеси. Ее якобы заподозрили в передаче биометрических данных третьим лицам.