Россиянку Олесю Красилову освободили в Испании. Она уже дома

Красилова работает в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИКР». После задержания ведомство наняло ей адвоката Олега Губарева. Юрист оказал правовую помощь россиянке.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возвращении в Москву <...> Олеси Красиловой», — уточнили в пресс-службе.

В Россельхознадзоре поблагодарили за оказанную поддержку посольство РФ в Испании и его консульский отдел, почетное консультсво РФ на Канарских островах и МИД России «за оказанное содействие в возвращении госпожи Красиловой в Россию».

Россиянку задержали 14 февраля, когда она собиралась улететь с острова Тенерифе. В Испанию она приехала в командировку и находилась в составе официальной делегации.

Американские власти требовали экстрадиции Олеси. Ее якобы заподозрили в передаче биометрических данных третьим лицам.