Россиянки стали реже избавляться от нежелательной беременности. Количество проведенных абортов с 2016 года сократилось на 39%. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на заседании совета по вопросам попечительства при правительстве выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что есть все предпосылки для дальнейшего сокращения случаев прерываний беременности.

«За период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%. Это серьезные цифры», — подчеркнула она.

При этом она отметила, что в России начало замедляться снижение рождаемости. В качестве примера она привела данные за последние два года.

«Если в 2019 году темпы снижения рождений составляли почти 8%, то в 2020 году этот показатель составил уже 3%», — заявила Голикова.

Она отметила, что по итогам 2020 года в России появились на свет 1,4 миллиона детей. Первенцы чаще появляются у матерей, чей возраст составляет от 27 до 28 лет.

В Госдуме предложили выплачивать ежемесячно по 20 тысяч рублей россиянкам, которые находятся в положении или недавно родили ребенка. По словам авторов инициативы, это позволит поддержать женщин в сложный период беременности, удержит от абортов и повысит рождаемость в стране. Законопроект о выплатах внесут на рассмотрению в весеннюю сессию.