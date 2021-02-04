Ежемесячные пособия предложили давать беременным россиянкам

По словам парламентария, эта мера позволит удержать россиянок от аборта, поддержать их в сложный период беременности и повысить рождаемость в стране.

«Женщина, которая забеременела, могла бы в этот момент получить некий сертификат, который бы до полутора лет гарантировал ей выплату 20 тысяч рублей в месяц. Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы, по сути, гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период», — заявил Земцов.

Собеседник отметил, что это даст моментальный результат. Соавторами документа выступили депутаты Петр Толстой и Инга Юмашева. Авторы законопроекта планируют внести его в Госдуму в весеннюю сессию.

По данным статистики, в России впервые за 15 лет численность населения сократилась более чем на полмиллиона.