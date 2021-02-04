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    04 февраля 2021, 10:29

    Ежемесячные пособия предложили давать беременным россиянкам

    Андрей Иванов

    В Госдуме задумались о поддержке беременных. Депутаты начали разрабатывать законопроект о ежемесячным выплатах в размере 20 тысяч рублей женщинам, которые ждут ребенка. После родов деньги планируют выдавать еще несколько месяцев. Об этом News.ru сообщил депутат Госдумы Николай Земцов.
    Ежемесячные пособия предложили давать беременным россиянкам

    По словам парламентария, эта мера позволит удержать россиянок от аборта, поддержать их в сложный период беременности и повысить рождаемость в стране.

    «Женщина, которая забеременела, могла бы в этот момент получить некий сертификат, который бы до полутора лет гарантировал ей выплату 20 тысяч рублей в месяц. Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы, по сути, гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период», — заявил Земцов.

    Собеседник отметил, что это даст моментальный результат. Соавторами документа выступили депутаты Петр Толстой и Инга Юмашева. Авторы законопроекта планируют внести его в Госдуму в весеннюю сессию.

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