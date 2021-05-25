Россиянки стали покупать свадебные платья чаще, чем до пандемии

Аналитики «Авито» заявили, что спрос на свадебные платья у российских невест увеличился по сравнению с показателями до пандемии коронавируса, сообщила газета «Известия».

Так, в минувшем году около 70% церемоний бракосочетания перенесли по причине распространения инфекции. Из-за этого рынок свадебных платьев и аксессуаров потерпел ощутимые убытки. В мае этого года россиянки стали активно выбирать наряды для торжества, написало ИА НСН.

В период с 1 апреля по 18 мая спрос на эти товары увеличился на 36% на контрасте с тем же периодом 2019 года. Уточняется, что лидером среди городов с самым значительным ростом спроса на свадебные аксессуары стал Ижевск. Второе место занят Санкт-Петербург, а третье — Нижний Новгород.

Ранее стало известно, что мужчина женился на собственной собаке по кличке Найда в Нижегородской области. Свадьба носила символический характер, она являлась поводом, чтобы собраться с друзьями. Видео с праздника, опубликованное в Сети, не оставило равнодушными пользователей. В их числе были те, кто раскритиковали поступок мужчины.