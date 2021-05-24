Мужчина женился на собственной собаке в Нижегородской области

Мужчина женился на собственной собаке по кличке Найда в Нижегородской области. Церемонию бракосочетания записали на видео, сообщило издание «ТараканНН».

Отмечается, что свадьба носила символический характер, она являлась поводом, чтобы собраться с друзьями, написало РИА ФАН.

«Моя девушка Ирина отнеслась к этому с пониманием и даже помогала выбрать и сшить собачке свадебный костюм», — уточнил жених.

Ролик не оставил равнодушными пользователей Сети. В их числе были те, кто раскритиковали поступок мужчины. В итоге герой видео удалил контент из соцсетей.

Ранее замуж вышла дочь актера Ивана Охлобыстина Анфиса. Она призналась, что до сих пор приходит в себя после торжества. Молодые люди расписались в ЗАГСе, а потом прошли обряд венчания. Охлобыстин поделился фотографиями со свадьбы 24-летней Анфисы, для которой праздник оказался настоящим испытанием.

К торжеству присоединились только самые близкие со стороны жениха и невесты. Анфиса подчеркнула, что даже не могла себе представить, насколько волнительным для нее и ее возлюбленного Дмитрия окажется этот день.