Россиянки рассказали, какую зарплату хотели бы получать

Специалисты спросили российских женщин, сколько бы они хотели получать. Оказалось, что средняя желаемая зарплата около 80 тысяч рублей. У мужчин денежные запросы еще выше.

В среднем россиянки называли 80 тысяч рублей, но жительницы Москвы озвучили сумму побольше. Они хотели бы зарплату 97 тысяч рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». При этом мужчин тоже спросили о желаемой зарплате. Россияне рассказали, что их бы устроили 103 тысячи рублей.

Как показал опрос, женщины обычно хотят получить руководящую должность в 41 год, а у мужчин такое желание возникает, когда им исполняется 45 лет. Большинство отвечавших признались, что хотели бы работать под руководством мужчины (42%), а начальника-женщину выбрали только 7% россиян.

Как ни странно, карьеристов оказалось среди мужчин меньше, чем среди женщин. Представительниц прекрасного пола спросили, выбрали бы они карьеру или отношения с коллегой. Предпочтение работе отдали 25% девушек, а отношениям — 13%.

Ранее аналитический центр НАФИ провел опрос среди женщин и выяснил, что для 45% их них главным в жизни являются дети, семья и дом.