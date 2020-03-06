Российские женщины рассказали, что для них является главным в жизни

Семье, детям и быту уделяют наибольшее количество внимания почти половина опрошенных — 45%. Для них это является главным в жизни. 24% женщин предпочитают работу. 10% респонденток тратят почти все свое время на отдых, развлечения и хобби. Еще 8% предпочитают проводить время с друзьями, столько же процентов выбирают спорт.

Всего лишь 5% женщин уделяют внимание личному развитию.

Также в исследовании отметили, что более 70% опрошенных занимаются уборкой, готовкой, стиркой белья.