    06 марта 2020, 10:06

    Российские женщины рассказали, что для них является главным в жизни

    Анастасия Кременчугская

    Аналитический центр НАФИ провел опрос среди женщин и выяснил, чему они уделяют больше всего внимания. Результатами исследования поделился RT.

    Семье, детям и быту уделяют наибольшее количество внимания почти половина опрошенных — 45%. Для них это является главным в жизни. 24% женщин предпочитают работу. 10% респонденток тратят почти все свое время на отдых, развлечения и хобби. Еще 8% предпочитают проводить время с друзьями, столько же процентов выбирают спорт.

    Всего лишь 5% женщин уделяют внимание личному развитию.

    Также в исследовании отметили, что более 70% опрошенных занимаются уборкой, готовкой, стиркой белья.