Россиянки раскрыли, какой доход считают хорошим для мужчин

Около 45% женщин заявили, что мужчина должен зарабатывать ежемесячно от 80 до 150 тысяч рублей для содержания семьи. Такие результаты опроса, устроенного банком «Открытие». Исследование оказалось в распоряжении ТАСС.

Аналогичного мнения об уровне зарплаты придерживаются и 48% мужчин. Еще 30% дам и 24% представителей сильного пола посчитали, комфортной заработную плату от 40 до 80 тысяч рублей в месяц. При этом 16% женщин и 17% назвали необходимый доход в размере 150-130 тысяч рублей. Еще выше планку — до 300-500 тысяч рублей — подняли 6% и 8% респондентов соответственно.

При этом 56% россиянок заявили, что в семье мужчина должен зарабатывать больше женщины, поскольку он кормилец. Эта точка зрения наиболее популярна в Сибирском (70%) и Южном (64%) федеральных округах. С ней согласились 42% мужчин. Больше всего таких ответов на Кавказе.

Еще 16% женщин ответили, что пара должна получать примерно одинаково. Так считают 14% россиян. Кроме того, 28% дам согласились с утверждением, что человека нельзя судить по количеству зарабатываемых денег. Последнее мнение разделяют и 43% мужчин.

Банк проводил исследование с 12 по 16 февраля. В нем приняли участие тысяча человек в возрасте от 18 до 65 лет. Мнения россиян спрашивали в преддверии Дня защитника Отечества. Другой опрос показал, что 22% жителей РФ сократят траты на подарки на 23 февраля и 8 марта.