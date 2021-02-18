Россияне сократят траты на подарки к 23 Февраля и 8 Марта

Чуть меньше четверти (22%) россиян сократят свои траты на подарки к предстоящим праздникам — 23 Февраля и 8 Марта. Это следует из результатов опроса Deloitte.

Участники розничного рынка признаются, что на решение о сокращении трат на подарки повлияет в том числе массовый переход на удаленный формат работы: коллеги смогут ограничиться и устным поздравлением.

Средний бюджет на подарки к 23 Февраля и 8 Марта составит 1–2 тысячи рублей и 2–4 тысячи рублей соответственно, сообщил «Коммерсант».

Большинство (41%) российских мужчин хотели бы получить в подарок деньги, 29% обрадовались бы бытовой технике и электронике, четверть (25%) респондентов хотели бы получить в подарок телефон или планшет. Товарах для дома в качестве подарка на 23 Февраля рассчитывают получить 22% мужчин.

Половина (50%) опрошенных женщин хотят получить к 8 Марта косметику и парфюмерию, следом среди желаний, согласно опросу, идут деньги (48%). Замыкают тройку лидеров среди подарков к Международному женскому дню цветы — их хотят получить 47% опрошенных женщин.

Ювелирные изделия хотят получить в подарок 39% респондентов.

Большинство россиян не получают премии ко Дню защитника отечества и Международному женскому дню. Около 80% российских компаний предпочитают не поощрять перед 23 февраля и 8 марта своих работников. Только 14% работодателей платят стимулирующие выплаты своим сотрудникам к праздникам.